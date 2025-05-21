Harun Erdenay: EuroLeague Final Four'unda herkesin şansı eşit

DHA

Basketbol Gelişim Merkezi’nde bugün düzenlenen imza töreniyle Türkiye Basketbol Federasyonu ile yeni ana sponsor arasında sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, şu ifadeleri kullandı:

Sponsorluklar, basketbolun gelişimi için önemli. Federasyon olarak basketbolu Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Buradan gelecek kaynaklar, gençlerin yetişmesi için çok faydalı olacak.

"HERKESİN ŞANSI EŞİT"

Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında 23 Mayıs Cuma günü oynanacak olan EuroLeague Dörtlü Finali maçına da değinen Erdenay, temsilcimize başarılar dileyerek şu değerlendirmede bulundu: