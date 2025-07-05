Hidayet Türkoğlu: Her zaman değer katan yatırımlara bakıyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takım pencereleri hakkında konuştu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) uyguladığı milli takım pencereleri sayesinde taraftarların yılda birkaç kez milli takımlarını canlı izleme fırsatı bulduğunu belirten Türkoğlu, FIBA ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi ve Avrupa basketbolunun yapısal sorunlarından ekonomik sürdürülebilirliğe kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"HER ZAMAN DEĞER KATAN YATIRIMLARA BAKIYORUZ"

Sporun geçmişi, bugünü ve hızla küreselleşen bir oyunda rekabetçi kalabilmek için neye dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sadece 2024 Olimpiyatları ile ilgili değil. 2025 Avrupa Şampiyonası'na ve hatta 2028'e doğru ilerlemeyi hedefliyoruz. Her zaman değer katan yatırımlara bakıyoruz.

"YAPININ MANTIKLI OLUP OLMADIĞINI SORMALISINIZ"

Başarının dikkatli planlama gerektirdiği bir çağda olduklarını aktaran Türkoğlu, şu şekilde konuştu:

Bir organizasyon 5 yıl içinde 200 milyon euro kaybediyorsa, yapının mantıklı olup olmadığını sormalısınız.

"Milli takımımızda bir geçiş dönemindeyiz" diyen Türkoğlu, kısa vadeli hedeflerin ötesine geçip, uzun vadeli gelişime odaklanmak gerektiğini söyledi.