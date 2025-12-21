Houston Rockets, Denver Nuggets'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

- Houston Rockets, Alperen Şengün'ün katkılarıyla Denver Nuggets'ı 115-101 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.
- Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr'ın etkili oyunuyla Rockets, sezonun 17. galibiyetini aldı.
- Philadelphia 76ers da Dallas Mavericks'i 121-114 mağlup etti ve Adem Bona iyi bir performans sergiledi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'ı 115-101 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini bitirdi.
Ball Arena'da Nuggets'a konuk olan Rockets, Kevin Durant'in 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçı kazandı ve sezonun 17. galibiyetini aldı.
Reed Sheppard'ın 28, Jabari Smith Jr'ın 22 sayı attığı mücadelede Alperen Şengün ise 8 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok üretti.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 ve Jamal Murray'nin 16 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.
ADEM BONA DOUBLE DOUBLE'A YAKLAŞTI
Milli basketbolcu Adem Bona'nın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 121-114 mağlup etti.
Bu sezon 16. maçını kazanan 76ers'ta Tyrese Maxey 38, VJ Edgecombe 26 ve Dominick Barlow 21 sayı kaydetti.
Adem Bona ise 10 sayı, 8 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performansıyla "double-double"a yaklaştı.
Mavericks'te Anthony Davis ve Cooper Flagg'in 24'er sayısı, sezonun 18. yenilgisini engelleyemedi.