Indiana Pacers, New York Knicks önünde 3. galibiyetini aldı

İHA

NBA'de heyecan tek mücadeleyle devam etti.

Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, evinde karşılaştığı New York Knicks'i 130-121'lik skorla mağlup etti ve seriyi 3-1 yaptı.

HALIBURTON, DAMGASINI VURDU

Indiana'da Tyrese Haliburton 32 sayı, 15 asist ve 12 ribaund ile oynayarak triple double yaparken, Pascal Siakam 30 sayı ve Bennedict Mathurin de 20 sayıyla eşlik etti.

New York'ta ise Jalen Brunson 31 sayı, Karl-Anthony Towns da 24 sayı, 12 ribaund ile double double yaptı.

FİNALE BİR ADIM KALDI

Indiana Pacers bir sonraki müsabakadan galip ayrılması durumunda NBA finaline yükselecek.