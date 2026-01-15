Abone ol: Google News

İsmail Yüksek'e maç sonu N'golo Kante sorusu

Dün akşam oynanan Türkiye Kupası mücadelesinin ardından maç sonunda stadyumdan ayrılan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'e ''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusu yöneltildi. Cevap vermeyen milli oyuncunun gülümsediği görüldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 09:10
  • Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
  • Maç sonrası İsmail Yüksek'e "Kante ile oynamak ister misin?" sorusu yöneltildi, ancak Yüksek cevap vermeyip gülümsedi.
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Kante geliyor mu?" sorusuna "Geliyor" yanıtını verdi.

Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 82. dakikada Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan geldi.

Talisca, bu sezonki 15. golünü attı.

"KANTE'YLE OYNAMAK İSTER MİSİN?"

Karşılaşmanın sonunda stadyumdan ayrılan Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek'e, basın mensupları tarafından 'Kante ile oynamak ister misin?' sorusu yöneltildi.

Milli oyuncudan bu soruya cevap gelmese de gülümsediği anlar kameralara yansıdı.

"GELİYOR"

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının sonunda kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" şeklindeki soruya "Geliyor." yanıtını verdi.

Eshspor Haberleri