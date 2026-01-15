İsmail Yüksek'e maç sonu N'golo Kante sorusu

- Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
- Maç sonrası İsmail Yüksek'e "Kante ile oynamak ister misin?" sorusu yöneltildi, ancak Yüksek cevap vermeyip gülümsedi.
- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Kante geliyor mu?" sorusuna "Geliyor" yanıtını verdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 82. dakikada Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan geldi.
Talisca, bu sezonki 15. golünü attı.
"KANTE'YLE OYNAMAK İSTER MİSİN?"
Karşılaşmanın sonunda stadyumdan ayrılan Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek'e, basın mensupları tarafından 'Kante ile oynamak ister misin?' sorusu yöneltildi.
Milli oyuncudan bu soruya cevap gelmese de gülümsediği anlar kameralara yansıdı.
"GELİYOR"
Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının sonunda kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" şeklindeki soruya "Geliyor." yanıtını verdi.