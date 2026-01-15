Abone ol: Google News

Youssef En Nesyri'nin talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Everton ve Nottingham Forest'ın ilgilendiği forvet oyuncusuyla ilgili son olarak Napoli de devrede.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 08:58
Youssef En Nesyri'nin talipleri artıyor
  • Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Everton ve Nottingham Forest'ın ilgisini çekiyor.
  • Napoli de oyuncu için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.
  • En Nesyri'nin transfer kararı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest, Faslı futbolcu ile ilgileniyor.

Daha önce adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan En-Nesyri, Premier Lig'deki bu takımlar arasından Everton'a daha sıcak bakıyor.

İNGİLİZLERDEN SONRA NAPOLI DE DEVREDE

En-Nesyri ile ilgili İngiliz ekiplerinin ardından Napoli de devreye girdi.

28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Napoli, Fenerbahçe ile temasa geçti ve resmi teklifini sundu.

Napoli, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

KİRALAMAK İSTİYORLAR 

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ve En-Nesyri'nin vereceği karar, büyük bir merakla bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 28 yaşındaki En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontrato bulunan En-Nesyri'nin, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

