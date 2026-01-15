Youssef En Nesyri'nin talipleri artıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest, Faslı futbolcu ile ilgileniyor.

Daha önce adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan En-Nesyri, Premier Lig'deki bu takımlar arasından Everton'a daha sıcak bakıyor.

İNGİLİZLERDEN SONRA NAPOLI DE DEVREDE

En-Nesyri ile ilgili İngiliz ekiplerinin ardından Napoli de devreye girdi.

28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Napoli, Fenerbahçe ile temasa geçti ve resmi teklifini sundu.

Napoli, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ve En-Nesyri'nin vereceği karar, büyük bir merakla bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 28 yaşındaki En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontrato bulunan En-Nesyri'nin, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.