Youssef En Nesyri'nin talipleri artıyor

- Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Everton ve Nottingham Forest'ın ilgisini çekiyor.
- Napoli de oyuncu için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.
- En Nesyri'nin transfer kararı merakla bekleniyor.
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest, Faslı futbolcu ile ilgileniyor.
Daha önce adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan En-Nesyri, Premier Lig'deki bu takımlar arasından Everton'a daha sıcak bakıyor.
İNGİLİZLERDEN SONRA NAPOLI DE DEVREDE
En-Nesyri ile ilgili İngiliz ekiplerinin ardından Napoli de devreye girdi.
28 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Napoli, Fenerbahçe ile temasa geçti ve resmi teklifini sundu.
Napoli, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
KİRALAMAK İSTİYORLAR
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ve En-Nesyri'nin vereceği karar, büyük bir merakla bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 28 yaşındaki En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontrato bulunan En-Nesyri'nin, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.