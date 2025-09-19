İsmet Akpınar: İnşallah bu sene EuroCup'ı kazanacağız

2025-2026 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde medya günü düzenledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde 30 yaşındaki basketbolcu İsmet Akpınar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BU SENE HEDEFLERİMİZ DAHA YÜKSEK"

Yeni sezon hedeflerinin hem ligde hem de EuroCup'ta şampiyonluk olduğunu belirten Akpınar, şu şekilde konuştu:

Geçen sene Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta yarı final oynadı. Süper Lig'de de yarı final oynadı. Bu sene hedeflerimiz daha yüksek. İnşallah bu sene EuroCup'ı kazanacağız. İnşallah o kupayı kaldıracağız. Süper Lig'de de en azından yarı final ve mümkünse finali de görmek istiyoruz

"İNŞALLAH GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİRİZ"

Takımın yeni Başantrenörü Marko Barac hakkında da konuşan İsmet Akpınar, şunları dedi:

Genç bir koç ama çok istekli, çok hırslı bir koç. Teknik ekiple birlikte çok yetenekli, çok iyi bir kadro kurdular. O yüzden hedefimiz çok yüksek. İnşallah güzel bir sezon geçiririz.

"ELİMDEN GELENİ SAHADA HER ZAMAN VERECEĞİM"

Bireysel olarak her zaman takıma yardım etmek istediğine değinen 30 yaşındaki basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışacağım. Elimden geleni her zaman vereceğim. Savunmada sertlik, hücumda şutumla elimden geleni sahada her zaman vereceğim.

"ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA GEÇİRDİLER"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın performansını değerlendiren Akpınar, şu şekilde konuştu:

Çok güzel bir turnuva geçirdiler. Bence turnuvanın en iyi takımı. İki takım da hak etti. Altın madalyayı tabii ki bir takım kazanabilir. Çok genç bir kadro. İnşallah gelecek turnuvalarda bir altın madalya gelir.

"ÇOK DERİN BİR KADRO VARDI"

Takım arkadaşı Kenan Sipahi'nin EuroBasket'te iyi bir performans sergilediğini söyleyen İsmet Akpınar, şu açıklamada bulundu: