Fenerbahçe, kadınlar derbisinde Beşiktaş'ı farklı yendi

- Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 yendi.
- Galibiyeti getiren goller Busem Şeker, Plummer ve Otu'dan geldi.
- Fenerbahçe 52 puana yükselirken, Beşiktaş 32 puanda kaldı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesi derbiye sahne oldu.
Gökhan Bozkaya yönetimindeki Fenerbahçe ile Sarp Yiğit'in çalıştırdığı Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Dereağz Lefter Tesisleri'nde oynanan müsabakada kazanan, Fenerbahçe oldu.
Ev sahibi takım sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.
FENERBAHÇE'DEN 4 GOLLÜ GALİBİYET
Sarı-lacivertliler, 47. dakikada Busem Şeker, 51 ve 55. dakikalarda Plummer ve 66. dakikada Otu'nun golleriyle Beşiktaş karşısında 4-0'ı buldu.
Beşiktaş'ta Lara Pintassilgo'nun 89. dakikadaki golü maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.
FENERBAHÇE LİDERLİĞE DEVAM EDİYOR
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, 32 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe'nin ligin bir sonraki haftasında oynayacağı Beylerbeyi maçı ertelendi.
Sarı-lacivertliler, daha sonraki hafta ise sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.
Beşiktaş da gelecek hafta Hakkarigücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.