Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.
FENERBAHÇE, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ AĞIRLIYOR
Fenerbahçe, yarın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak.