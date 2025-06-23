2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.
Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
MİLLİLER, İTALYA KARŞISINDA
A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek çeyrek final bileti alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 20.30'da İtalya ile karşılaşacak.
Şampiyonada yarı finale kalan ülkeler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI
Yarın:
17.30 Fransa-Litvanya
20.30 İtalya-Türkiye
25 Haziran Çarşamba:
17.30 İspanya-Çekya
20.30 Belçika-Almanya