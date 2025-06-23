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Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya'yla karşılaşacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

MİLLİLER, İTALYA KARŞISINDA

A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek çeyrek final bileti alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 20.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Şampiyonada yarı finale kalan ülkeler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI

Yarın:

17.30 Fransa-Litvanya

20.30 İtalya-Türkiye

25 Haziran Çarşamba:

17.30 İspanya-Çekya

20.30 Belçika-Almanya

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