Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon Belçika oldu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika ile İspanya karşılaştı.

Karşılaşmadan 67-65'lik skorla galip ayrılan Belçika şampiyon oldu.

İlk şampiyonluğunu 2023'te elde eden Belçika, üst üste ikinci zaferine ulaştı ve ünvanını korudu.

Son 5 turnuvada 4. kez final oynayan İspanya ise 2023'teki finalde olduğu gibi bir kez daha Belçika'ya kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Fransa'yı 69-54'lük skorla geçen İtalya ise turnuvada bronz madalya elde etmişti.

ŞAMPİYONANIN MVP'Sİ MEESSEMAN OLDU

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın en değerli oyuncusu Belçika'dan Emma Meesseman seçildi.

Maç başına 19,2 sayı, 9,2 ribaunt, 5,3 asist, 2,3 top çalma ve 1,8 blok ile oynayan Meesseman, turnuvada üst üste ikinci kez MVP ödülünün sahibi oldu.

Şampiyonanın en iyi 5'inde ise Emma Meesseman, Julie Allemand (Belçika), Cecilia Zandalasini (İtalya), Alba Torrens ve Raquel Carrera (İspanya) yer aldı.

Ayrıca turnuvada Andrea Capobianco (İtalya) en iyi başantrenör, Mariona Ortiz (İspanya) en iyi savunma oyuncusu ve Juste Jocyte (Litvanya) yükselen yıldız ödülünü kazandı.