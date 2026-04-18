Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni yendi

Yayınlama:
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 88-74 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-74'lük skorla konuk takım Karşıyaka oldu.

Bu sonuçla Karşıyaka, ligde 7. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 8. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Bahçeşehir Koleji: Ford, Homesley 8, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 11, Koprivica, Ponitka 9, İsmet Akpınar 8, Göktuğ Baş 11, Hale 14

Karşıyaka: Sokolowski 2, Samet Geyik 4, Bishop 22, Manning 21, Moody 7, Young 23, Gordic 1, Alston 4, Mert Celep 4

1. Periyot: 14-20

Devre: 35-46

3. Periyot: 55-66

Beş faulle çıkan: 35.20 Göktuğ Baş (Bahçeşehir Koleji)

