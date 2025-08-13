Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Justin Alston'u transfer etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir temsilcisi, 31 yaşındaki ABD'li uzun forvet Justin Alston ile sözleşme imzaladı.
"KULÜBÜMÜZE HOŞ GELDİN DİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Justin Alston Karşıyaka'mızda. Son olarak geçtiğimiz sezonu Hapoel Holon'da tamamlayan Justin Alston, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Justin'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz.