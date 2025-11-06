Karşıyaka'da Samet Geyik ameliyat edildi

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Samet Geyik'in apandisit ameliyatı olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenman esnasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Samet Geyik'in yapılan kontrollerin ardından apandisit ameliyatı geçirdiği belirtildi.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ARAMIZA DÖNMESİNİ DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Ameliyatı başarıyla tamamlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.