Karşıyaka’dan Roberto Gallinat açıklaması

İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da sakatlık problemleri devam ediyor. İzmir ekibi, sakatlığı nükseden Roberto Gallinat’ın tedavisine devam edildiğini duyurdu.

"TİTİZLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: