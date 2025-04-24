Karşıyaka’dan Roberto Gallinat açıklaması
İHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da sakatlık problemleri devam ediyor. İzmir ekibi, sakatlığı nükseden Roberto Gallinat’ın tedavisine devam edildiğini duyurdu.

"TİTİZLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cumartesi günü oynadığımız Manisa Basket Divissa karşılaşmasında, daha önce geçirdiği omuz travmasına bağlı olarak sağ omzundaki sakatlığı nükseden Roberto Gallinat'ın tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor