Karşıyaka’dan Roberto Gallinat açıklaması

İHA
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da sakatlık problemleri devam ediyor. İzmir ekibi, sakatlığı nükseden Roberto Gallinat’ın tedavisine devam edildiğini duyurdu.
"TİTİZLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"
Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Cumartesi günü oynadığımız Manisa Basket Divissa karşılaşmasında, daha önce geçirdiği omuz travmasına bağlı olarak sağ omzundaki sakatlığı nükseden Roberto Gallinat'ın tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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