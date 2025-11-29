Abone ol: Google News

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın tüm maçları 20-0 kabul edildi

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, ligden çekildi ve bütün maçlardan 20-0 hükmen mağlup sayıldı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 16:23
  • Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, ligden çekilme kararı aldı ve tüm maçları 20-0 hükmen mağlup ilan edildi.
  • Takımın daha önceki tek galibiyeti de 20-0 olarak Çanakkale Belediyespor lehine tescil edildi.
  • Bu durum sonucunda Çanakkale Belediyespor ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı ligden çekildi.

Kocaeli temsilcisi, bugüne kadar oynadığı bütün maçlardan 20-0 hükmen mağlup sayıldı.

FEDERASYON AÇIKLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) maç bilgi sayfasında yer alan sonuçlara göre, Kocaeli temsilcisinin ligde çıktığı tüm maçlar 20-0 hükmen mağlubiyetle sonuçlandı.

Ligde oynadığı karşılaşmalarda tek galibiyetini Çanakkale Belediyespor'a karşı 70-67'lik sonuçla alan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın bu galibiyeti de Çanakkale temsilcisi lehine 20-0 hükmen tescil edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Çanakkale Belediyespor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

