Süper Lig'de 21'inci haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de oynanan 21'inci hafta karşılaşmalarına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan görüntülerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonlar ile Trabzonspor'un iptal olan golü yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAZANDIĞI PENALTI KARARI

VAR: Oğuzhan VAR konuşuyor.

Oğuzhan Çakır: "Evet dinliyorum."

VAR: Potansiyel penaltı ihlali için sahada inceleme öneriyorum.

Oğuzhan Çakır: Evet, ekranın başındayım.

VAR: İlk temas anını gösteriyorum.

Oğuzhan Çakır: Tamam gördüm, pozisyon içeride.

VAR: "Bir açım daha var istersen."

Oğuzhan Çakır: Tamam, benim için yeterli. Teşekkür ederim. Penaltı veriyorum, kart vermeyeceğim.

VAR: Tamam.

FENERBAHÇE'NİN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

VAR: Ali, VAR konuşuyor.

Ali Şansalan: Dinliyorum

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum

VAR: Bu açıyı vereceğiz. Sonra diğer açıyı göstereceğiz.

AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumdan geliyor. Şeyden gelmiyor tamam mı.

VAR: Kol açık.

Ali Şansalan: Evet geldim, göster. Nereden geldiğini göster topun.

VAR: Temas anıyla başlıyorum. Nereden geldiğini gösteriyorum.