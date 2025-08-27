Litvanya'dan Büyük Britanya'ya 24 sayılık fark!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) heyecanı başladı.
Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşı karşıya geldi.
Tampere Deck Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.
KAZANAN LİTVANYA
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçtiği karşılaşmadan 94-70 galip ayrıldı.
Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydetti. Büyük Britanya'da ise Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.