Los Angeles 2028’de basketbol maçları açılış töreninden önce başlayacak

Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları’nda basketbol maçları açılış töreninden iki gün önce başlayacak.

FIBA İcra Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, çeyrek finaller iki güne yayılacak ve hiçbir maç 12.00’den önce başlamayacak.

DAHA İYİ BİR DENEYİM SUNULMASI HEDEFLENİYOR

Bu düzenlemeyle, oyuncular, takımlar, taraftarlar ve yayıncılar için daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflendiği belirtildi.

Komite, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası (Almanya) ve 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası (Katar) hazırlıkları ile ilgili raporları ve eleme süreçlerini de değerlendirdi.