Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic'e 3 yıllık yeni sözleşme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız guardı Luka Doncic ile 3 yıllığına 165 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Luka Doncic, gelecek yaz serbest oyuncu statüsüne düşmeden yeni takımıyla uzun vadeli bir gelecek kurmak için Los Angeles Lakers ile 3 yıllığına 165 milyon dolar tutarında maksimum sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, Doncic'in 2028 yılına kadar Los Angeles'ta kalmasını sağlıyor.