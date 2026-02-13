Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

- Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 yendi.
- Maç, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.
- Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçını Manisa Basket kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-77'lik skorla konuk takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Murat Ciner
Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 6, Ömer Can İlyasoğlu 3, Miles 3, Roko Badzim 18, Omic 1, Emre Tanışan 7, Griffin 13, Cazalon 12, Mahir Ağva 14
Manisa Basket: Stevenson 12, Smith 17, Altan Çamoğlu, Johnson 5, Pereira 15, Yağız Aksu, Yiğit Onan 23, Starks 15, Buğra Çal, Martin 6
1. Periyot: 20-24
Devre: 50-48
3. Periyot: 65-70