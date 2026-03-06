Manisa Basket'te öncelik güvenli bölge

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, ligin 21. haftasında Anadolu Efes ile kendi sahalarında oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Basket'in başantrenörü Serhan Kavut, AA muhabirine milli maç arasının ardından ligde kalan periyodu değerlendirdi.

"SÜREYİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Teknik ekipten oyuncu grubu ve sağlık ekibine herkesin fedakarca mücadele ettiğini aktaran Kavut, takımın başında çıktığı 7 maçta 4 galibiyet elde etmelerinin önemli başarı olduğunu anlattı.

Kavut, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayarak "Milli takımdan dönen oyuncuların katılmasıyla takım yavaş yavaş toplanıyor. Anadolu Efes maçına tam kadro hazırlanmak için önümüzde kısa vakit var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

"KALAN 10 MAÇIMIZ ÇOK KRİTİK"

Anadolu Efes ile kendi sahalarında oynayacakları maçın zorluğuna dikkati çeken Kavut, Avrupa Ligi düzeyinde bir rakibe karşı 40 dakika boyunca oyunun içinde kalmaları gerektiğini dile getirdi.

Kavut, sezon sonu hedeflerine de değinerek, şöyle devam etti:

Her maçı kazanma düşüncesiyle sahaya çıkıyoruz. Kalan 10 maçımız çok kritik. Efes ile başlayan Trabzon deplasmanı ve Karşıyaka maçıyla devam eden zorlu fikstürümüz var. İlk etapta alt sıralardaki takımlarla bağımızı tamamen kesmek istiyoruz. Kendimizi henüz güvende hissetmiyoruz. Maç maç bakarak en iyi mücadeleyi vermeyi hedefliyoruz.

"ASIL HEDEFİMİZ MANİSA'NIN TEKRAR AVRUPA KUPALARINA DÖNMESİDİR"

Manisa Basket Genel Menajeri Özgün Önver, başantrenör Serhan Kavut'un göreve gelişiyle ritim yakaladıklarını, bu ivmeyi sürdürerek sezonu en üst noktada tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Kısa vadede, sezonu iyi noktada bitirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Önver, şunları söyledi:

Uzun vadede asıl hedefimiz Manisa'nın tekrar Avrupa kupalarına dönmesidir. Şehrimiz ve taraftarımız bunu hak ediyor. Avrupa'nın değerli takımlarını Manisa'da ağırlayarak halkımıza bu heyecanı yeniden yaşatmak istiyoruz. Ayrıca altyapıda büyük atılım yaparak çocuklarımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz.

"BU TAKIMIN ORTA SIRALARDA LİGİ BİTİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Takımın oyuncularından Yiğit Onan, Anadolu Efes'in kalitesinin bilindiğini ancak kendilerinin de ulaştıkları seviyeyi sahada göstermek istediklerini ifade etti.

Kentte yaşayanların basketbola ilgisinin arttığını aktaran Onan "İlk maçlarda seyirci sayısı daha azken son dönemde salonun neredeyse tamamı doluyor. Her geçen maçta daha fazla seyirci desteği bekliyoruz. Bu takımın alt sıralarda değil, orta sıralarda ligi bitireceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.