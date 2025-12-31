Marko Barac: Bir rüyamız var

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Marko Barac, BKT Avrupa Kupası'nda bir hayallerinin olduğunu ve sezon sonunda bunu gerçeğe dönüştürmek için çok çalışacaklarını söyledi.

Sırp başantrenör, Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında Almanya temsilcisi Veolia Towers'ı 105-68 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR DÖNEM VAR"

Takımdan çok memnun olduğunu belirten Barac, "Bu kulübün tarihini ve geçen sezon yaptıklarını bilerek bu takımı kurduk. Ligde ve Avrupa'da mücadeleci olabilecek bir ekip oluşturduk. Bir hayalimiz vardı. Yüksekten uçmak ve çok başarılı olmak istiyorduk. Tabii ki rüya farklı, çok çalışmak farklı bir şey. İlk günden beri çok sıkı çalışıyoruz. Kulüpteki herkes, bize her şeyi sunmaya ve basketbola odaklanmamızı sağlamaya çalışıyor. Biz de kulübe önemli başarılar kazandırmak için çalışıyoruz. Sezon içinde inişler ve çıkışlar olabilir ama önemli olan, sonunda ne yaptığınız. Yolun yarısındayız. Önümüzde uzun bir dönem var. Bir rüyamız var ve bunu gerçekleştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"BOŞ ŞUTLAR BULDUK"

Avrupa Kupası'nda 8. galibiyetlerini aldıkları maça ilişkin de değerlendirmede bulunan 36 yaşındaki başantrenör, "Müsabakanın başından itibaren ciddi kaldık. Rakibimiz, bizi birkaç 3 sayılık isabetle cezalandırdıktan sonra kendimize geldik. Topu iyi dolaştırdık. Boş şutlar bulduk. İyi bir takım oyunu oynadık. Tüm oyuncuları kullanabildiğimiz için mutluyum. Oyuncularımı iyi performanslarından dolayı kutluyorum." diye konuştu.