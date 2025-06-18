Melih Mahmutoğlu: Beşiktaş'ın yaptığı sertliğe cevabı sahada verdik

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi Final serisi ilk maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 94-76 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"SADECE 1-0 ÖNE GEÇTİK"

Beşiktaş’ın kaliteli bir rakip olduğunu ve sertliğe sahada cevap verdiklerini söyleyen Melih Mahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sadece 1-0 öne geçtik. Uzun bir seri ve 3 maç daha kazanmamız lazım. Beşiktaş çok kaliteli bir rakip. İyi ve sert bir basketbol oynuyorlar. Bizden istenen her şeyi sahaya yansıttık. Onların yaptığı sertliğe cevabı sahada verdik. Ama tabii ki bu bir basketbol. Sadece 1-0 öndeyiz. Bunun için aynı ciddiyetle kendi evimizdeki ikinci maça hazırlanıp inşallah 2-0 yaparız. Ondan sonra da adım adım bakıyoruz. İnşallah sonunda mutlu sona ulaşırız.

"TAKIM, 3 KUPAYLA TARİHE GEÇMEK İSTİYOR"

Takım olarak sezonu 3 kupayla kapatarak tarihe geçmek istediklerine vurgu yapan tecrübeli basketbolcu, şu şekilde konuştu:

Zor bir sezon. EuroLeague şampiyonu olduktan sonra sezonun ve serilerin uzun olması takım için zor. Çok önemli eksiklerimiz de var. Takım bu sene gerçekten çok motive. Takım, 3 kupayla tarihe geçmek istiyor. Bizim için çok değerli. Türkiye Ligi’ni her zaman önemsedik ve lig şampiyonluğunu çok istiyoruz. Bence bu maçta daha fazla istediğimizi gösterdik. Ama aynı şekilde 3 maç daha ne kadar fazla istediğimizi sahada göstermemiz gerekiyor. Perşembe günü burada oynayacağımız maça aynı şekilde odaklanıp inşallah o maçı da kazanırız.

"İYİ OYNAYINCA SKOR FARKLI OLUYOR"

Skor farklı olunca oynadıkları basketboldan daha fazla keyif aldıklarını aktaran Melih Mahmutoğlu, şu sözleri sarf etti:

Takım iyi oynayınca, skor farklı olunca herkes keyif alıyor. Oynadığı basketboldan keyif alıyor. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Sevinci yaşayacağız ama yarın yeni bir gün.

"ONLAR BİZDEN 1 ŞAMPİYONLUK DAHA İSTİYOR"

Taraftarların kendilerinden bir şampiyonluk daha beklediğini belirten kaptan Melih Mahmutoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: