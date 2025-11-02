Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'u mağlup etti

- Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor'u 72-57 yendi.
- Maç, Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynandı.
- Dangerfield 22 sayı ile en skorer oyuncu oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 72-57'lik skorla ev sahibi takım Melikgazi Kayseri Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Abdullah Koputan, Musa Onur Savaş, Furkan Keseratar
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek, Dangerfield 22, Willams 9, Doğa Adıcan, Merve Arı 17, Merve Uygül, İdil Türk , Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 7, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 15
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz, Duygu Özen 1, Asya Ülker, Damla Gezgin 6, Kübra Erat 8, Yaren Düzcü, Banu Şimşek, Yağmur Sude Güvercin, Shields 9, Dillard 3, Anigwe 16, Fraser 14
1. Periyot: 22-17
Devre: 43-32
3. Periyot: 60-45