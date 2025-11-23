Abone ol: Google News

Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73'lük skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 15:08
  • Maç ENKA Spor Salonu'nda oynandı ve kazanan Merkezefendi oldu.
  • Takımın en skorer oyuncusu Griffin 28 sayı ile ön plana çıktı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-73'lük skorla konuk takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 3, Troy Selim Şav 10, Floyd 3, Scrubb 10, Franke 9, Bulumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 14, Sajus 9

Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 4, Bleijenbergh 15, Griffin 28, Hawkins 2, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 8, Badzim 2, Ömer Can İlyasoğlu 6, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı

1.⁠ ⁠Periyot: 16-14

Devre: 36-42

3.⁠ ⁠Periyot: 54-60

