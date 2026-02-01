Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'i mağlup etti

- Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i 87-80 yendi.
- Maç, Pamukkale Üniversitesi'nde oynandı.
- Merkezefendi'nin en skorer oyuncularından biri Miles oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi'nde oynanan müsabakada kazanan 87-80'lik skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç
Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 12, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 22, Roko Badzim 14, Mahir Ağva 6, Emre Tanışan 2, Griffin 9, Cazalon 3, Omic 12, Egemen Güven,
Anadolu Efes: Weiler-Babb 16, Dessert 4, Dozier 9, David Mutaf, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Lee 9, Smits, Swider 15, Erkan Yılmaz, Jones 6
1. Periyot: 21-17
Devre: 48-40
3. Periyot: 62-63