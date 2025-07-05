Mersin Spor'un genel menajeri Cihan Mumcuoğulları oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'da genel menajerlik görevine Cihan Mumcuoğulları'nın getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamasının devam ettiği bildirildi.

"İNANCIMIZ TAMDIR"

Bu kapsamda Cihan Mumcuoğulları'nın genel menajer olarak göreve başladığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: