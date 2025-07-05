Mersin Spor'un genel menajeri Cihan Mumcuoğulları oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'da genel menajerlik görevine Cihan Mumcuoğulları'nın getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamasının devam ettiği bildirildi.
"İNANCIMIZ TAMDIR"
Bu kapsamda Cihan Mumcuoğulları'nın genel menajer olarak göreve başladığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
Uzun yıllara dayanan tecrübesi, yönetim vizyonu ve basketbola katkılarıyla tanınan Mumcuoğulları'nın kulübümüzün sportif ve kurumsal hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır.