Mersinspor, Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda yendi

- Mersinspor, Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Aliağa Petkimspor'u 104-103 yenerek kazandı.
- Maçta normal süre 82-82, ilk uzatma ise 95-95 sona erdi.
- Kazanan, ikinci uzatma sonucunda belirlendi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersinspor ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi Mersinspor oldu.
Mersinspor, normal süresi 82-82, ilk uzatması 95-95 berabere biten maçta Aliağa Petkimspor'u ikinci uzatma sonucunda 104-103 yendi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Mersinspor: Cowan 18, Cruz 15, Ergi Tırpancı 2, White 26, Enoch 4, Olaseni 23, Kartal Özmızrak 8, March 4, Leon Apaydın 2, Chassang 2
Aliağa Petkimspor: Whittaker 24, Efianayi 24, Blumbergs 5, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Franke 22, Troy Selim Şav 4, Floyd 2, Boran Güler
1. Periyot: 27-19
Devre: 50-43
3. Periyot: 62-73
Normal süre: 82-82
İlk uzatma: 95-95