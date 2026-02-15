Muhammed Türkmen: En zorlu deplasmanda oynadık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, açıklamalarda bulundu.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM NEDENİYLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Rakibin oyun yapısı, taraftar bütünlüğü ve puan sıralamasındaki konumu nedeniyle zor bir maç beklediklerini kaydeden Türkmen, "Nitekim öyle de oldu. Ancak bizim için buradan puan ya da puanlarla dönmek oldukça kıymetli ve önemliydi. Sezon başından bu yana taraftarlarımızı üzdüğümüz bir tablo söz konusu ve biz de bu durumdan ötürü derin bir üzüntü içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle kendilerinden özür diliyorum" dedi.

"ÇOK KRİTİK BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Kayserispor'un bu süreçten çıkmasını sağlayacak yegane unsurun taraftar desteği olduğunu vurgulayan Türkmen, "Önümüzdeki hafta sahamızda çok kritik bir maça çıkacağız. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak hedeflediğimiz galibiyeti almak ve bu sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖZEL HAZIRLIKLAR YAPTIK"

Maçın teknik analizine ve savunma stratejilerine değinen Türkmen, Göztepe’nin oyun içinde orta sahayı üçlü kuran ve ileri ucu uzun toplarla yoğun şekilde kullanan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Özellikle taç ve korner atışları için özel hazırlıklar yaptık. Savunmadaki üç oyuncumuzun iletişimi; baskı, kademe ve denge unsurlarıyla birleşince bugün aldığımız skorun temelini oluşturdu" açıklamasında bulundu.

"ORTA SAHADA OYUNA DÖRTLÜ BİR YAPIYLA BAŞLADIK"

Oyunun gidişatına göre yaptıkları taktiksel değişiklikleri de paylaşan Türkmen, şu ifadeleri kullandı: