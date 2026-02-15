Stanimir Stoilov: Yeterince üretken olamadık

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Sonuçtan dolayı mutsuz olduklarını söyleyen Stoilov, "Kazanmadığımız her an mutsuzuz ve şu anda da gerçekten büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Genel bir değerlendirme yaptığımızda; hırs, agresiflik ve organizasyon açısından iyi bir performans sergilememize rağmen gol yollarında ve pozisyon üretme konusunda yeterince üretken olamadık. Kesinlikle daha fazla fırsat üretmeli ve yakaladığımız şansları değerlendirmeliydik. Ayrıca orta alanda gereksiz yere çok fazla top kaybı yaptık" dedi.

"DURAN TOPLARI İSTEDİĞİMİZ GİBİ KULLANAMADIK"

Oyun planı ve eksik oyuncuların takıma etkisine değinen Bulgar teknik adam, "Oyunun bu bölümünde kanatları daha etkin kullanmamız, daha fazla orta yapmamız gerekiyordu ancak duran topları da istediğimiz gibi kullanamadık. Bunların yanı sıra sakatlıklar nedeniyle çok sayıda eksik oyuncumuzun bulunması, maç içerisindeki rekabet gücümüzü düşürdü. Bu durum, maç devam ederken ön alana daha fazla oyuncu sürmemize engel oldu. Dolayısıyla yaşadığımız puan kaybından ötürü oldukça üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE DAHA ÖNCE OYNADIĞIMIZ MAÇLARDA BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETMİŞTİK"

Önümüzdeki Beşiktaş maçı ve kadro planlaması hakkında da konuşan Stanimir Stoilov, "Sakat oyuncularımızın bir kısmının bir sonraki maça kadar iyileşmesini umuyorum; böylelikle hamle şansımız artacaktır. Bu karşılaşmada maalesef yeterli rotasyonu yapamadık. Beşiktaş ile daha önce oynadığımız maçlarda başarılı sonuçlar elde etmiştik, bu nedenle köklü değişikliklere ihtiyaç duyduğumuzu düşünmüyorum. Takıma dönecek oyuncuların durumunu inceleyerek organizasyonumuzu buna göre şekillendireceğiz" şeklinde konuştu.

"SAKATLIKLARIN ARKASINA SIĞINAMAYIZ"

Son olarak oyuncu performansları ve takımın genel mantalitesine vurgu yapan Stoilov, sözlerini şöyle tamamladı: