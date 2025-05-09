Mersinspor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 60-59'luk skorla konuk takım Mersinspor oldu.

Bu sonuçla Mersin temsilcisi, 15. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 12. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Şehmus Hazer 9, Odiase 2, Cavanaugh 5, Bouteille 2, Furkan Haltalı, Simonovic 8, Ponitka 5, Furkan Korkmaz 9, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş 2

Mersinspor: Cobbs 12, Kartal Özmızrak 5, Cruz 11, Magnay 5, Manek 5, Olaseni 1, Pineiro 3, Efianayi 15, Emre Tanışan 3, Canberk Kuş