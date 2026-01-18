İstanbul Gençlik, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

- İstanbul Gençlik, Efeler Ligi'nin 15. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Bu galibiyetle İstanbul Gençlik, ligdeki 10. galibiyetini aldı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.
Efeler Ligi'nin 15. haftasında İstanbul Gençlik ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım İstanbul Gençlik oldu.
Bu sonuçla İstanbul Gençlik, ligdeki 10. galibiyetini elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 9. kez mağlup oldu.
85 DAKİKA OYNANDI
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral
İstanbul Gençlik: Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Fatih Uğur, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Cardoso, Nascimento, Atakan Topal, Ali Fazlı)
Setler: 25-21, 25-18, 25-18
Süre: 85 dakika (29, 27, 29)