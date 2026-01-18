Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz ve Aryna Sabalenka ikinci tura yükseldi

- Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz, Adam Walton'ı 3-0, Aryna Sabalenka ise Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah'ı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
- Büyük Britanyalı Cameron Norrie, Benjamin Bonzi'yi 3-2, Emma Raducanu ise Mananchaya Sawangkaew'i 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.
- Sırp Olga Danilovic, Venus Williams'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı; 45 yaşındaki Williams, turnuvanın en yaşlı kadın tenisçisi oldu.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan yaşanıyor.
Melbourne kentindeki turnuvanın ilk günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla tamamlandı.
Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkekler 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, Avustralyalı Adam Walton'ı 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.
ABD'li Jenson Brooksby karşısında korta çıkan Kazak Alexander Bublik (10), 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.
Büyük Britanyalı Cameron Norrie (26) ise Fransız Benjamin Bonzi'yi 3-2'lik (6-0, 6-7, 4-6, 6-3, 6-4) skorla geçerek yoluna devam etti.
SABALENKA İKİNCİ TURDA
İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden tek kadınlar 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Fransız Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah önünde 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.
Taylandlı Mananchaya Sawangkaew ile karşılaşan Büyük Britanyalı Emma Raducanu (28), 2-0 (6-4, 6-1) galip gelerek üst tura çıktı.
Sırp Olga Danilovic ise ABD'li Venus Williams'ı 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
Avustralya Açık'a 45 yaşında katılan Williams, turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın tenisçi oldu.