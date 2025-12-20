Mersinspor, Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersinspor'da bir veda gerçekleşti.

Mersin ekibi, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek, "Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.