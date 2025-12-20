Abone ol: Google News

Mersinspor, Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 13:28
  • Mersinspor, forvet Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı.
  • Oyuncuya, kulüpteki katkılarından dolayı teşekkür edildi.
  • Bentil'e kariyerinde başarılar dilendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersinspor'da bir veda gerçekleşti.

Mersin ekibi, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek, "Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.

