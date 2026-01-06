Abone ol: Google News

Mersinspor, Le Mans Sarthe Basket'e kaybetti

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Mersinspor Erkek Takımı, sahasında Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket'e 92-65 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 22:34
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Fransa ekibi Le Mans Sarthe Basket ile Mersinspor Erkek Takımı karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-65'lik skorla konuk takım Le Mans Sarthe Basket oldu.

Seride iki galibiyete ulaşacak takım, son 16 turuna yükselecek.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

Mersinspor: Cobbs 14, March 12, Cruz 5, White 10, Chassang 6, Olaseni 3, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Cowan 9, Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak 2

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 10, Hudgins 19, Yeguete 2, Dileo 22, Penda 3, Bogues 6, Berhanemeskel 5, Doumbia 3, Dufeal 12, Thomas 9

1. Periyot: 17-15

Devre: 34-39

3. Periyot: 46-68

