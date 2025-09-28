Mersinspor'dan Manisa Basket'e 19 sayılık fark!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Basket ile Mersinspor karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-68'lik skorla konuk takım Mersinspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Muradiye
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Manisa Basket: Scrubb 2, Mintz 9, Buğra Çal 4, Zemaitis 4, Mobley 10, Smith 11, Batu Eryurtlu 1, Yiğit Onan 10, Johnson 6, Pereira 11
Mersinspor: Cowan 14, Cruz 15, Efe Ergi Tırpancı 5, White 8, Bentil 11, Olaseni 4, Cobbs 4, Kartal Özmızrak 8, March Jr. 16, Leon Apaydın, Hakan Sayılı 2, Mükremin Deniz Kılıçlı
1. Periyot: 14-19
Devre: 29-41
3. Periyot: 50-65