Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Mersinspor, deplasmanda Manisa Basket'i 87-68 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 20:11
Mersinspor'dan Manisa Basket'e 19 sayılık fark!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Basket ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-68'lik skorla konuk takım Mersinspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Muradiye

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Manisa Basket: Scrubb 2, Mintz 9, Buğra Çal 4, Zemaitis 4, Mobley 10, Smith 11, Batu Eryurtlu 1, Yiğit Onan 10, Johnson 6, Pereira 11

Mersinspor: Cowan 14, Cruz 15, Efe Ergi Tırpancı 5, White 8, Bentil 11, Olaseni 4, Cobbs 4, Kartal Özmızrak 8, March Jr. 16, Leon Apaydın, Hakan Sayılı 2, Mükremin Deniz Kılıçlı

1. Periyot: 14-19

Devre: 29-41

3. Periyot: 50-65

