Abone ol: Google News

Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor

NBA efsanesi Michael Jordan, "Sihirli bir hap alıp, şortlarımı giyip bugün basketbol oynamaya çıkabilmeyi isterdim, çünkü ben buyum" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 23:20
Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor
  • Michael Jordan, basketbol oynamayı ve rekabet ruhunu çok özlüyor.
  • Sihirli bir hapla tekrar parkeye çıkmak istediğini belirtti.
  • Basketbolun onun yaşama sebebi olduğunu vurguladı.

ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanelerinden Michael Jordan, basketboldaki rekabet ve mücadele ruhunun yaşama sebebi olduğunu ve parkeyi çok özlediğini söyledi.

NBC'ye konuşan 62 yaşındaki Jordan, "Sihirli bir hap alıp, şortlarımı giyip bugün basketbol oynamaya çıkabilmeyi isterdim, çünkü ben buyum." dedi.

"ÖZLÜYORUM"

Kariyerinde 6 NBA şampiyonluğu kazanan, 5 kez MVP seçilen Jordan, "O tür bir rekabet, mücadele ruhu benim yaşama sebebim ve onu özlüyorum. Basketbol oynamanın o yönünü özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Eshspor Haberleri