Mesut Çebi’ye Oslo’da üst düzey görev verildi

Avrupa Hentbol Federasyonu; Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi’ye Erkekler Avrupa Şampiyonası 2026’da (EURO 2026) üst düzey görev verdi.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 19:25
  • Avrupa Hentbol Federasyonu, THF Başkanı Mesut Çebi'ye EURO 2026'da Oslo'da üst düzey görev verdi.
  • Mesut Çebi, Oslo'daki D Grubu maçlarında EHF'nin temsilcisi olacak.
  • Müsabakalar, 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

EHF EURO 2026 ilk tur maçları 4 farklı şehirde 6 grupta oynanacak.

Herning (Danimarka), Oslo (Norveç), Malmö (İsveç) ve Kristianstad (İsveç) şehirlerinde olacak.

Oslo’da 2 grup ve 8 takım mücadele edecek. D Grubu’nda Slovenya, Faroe Adaları, Karadağ ve İsviçre Milli takımları ana tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.

MESUT ÇEBİ SORUMLU OLACAK

THF Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi, Oslo’daki D Grubu’nda EHF’nin temsilcisi olarak organizasyondan sorumlu olacak.

Müsabakalar 15-21 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

