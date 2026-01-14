Mesut Çebi’ye Oslo’da üst düzey görev verildi

- Avrupa Hentbol Federasyonu, THF Başkanı Mesut Çebi'ye EURO 2026'da Oslo'da üst düzey görev verdi.
- Mesut Çebi, Oslo'daki D Grubu maçlarında EHF'nin temsilcisi olacak.
- Müsabakalar, 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.
EHF EURO 2026 ilk tur maçları 4 farklı şehirde 6 grupta oynanacak.
Herning (Danimarka), Oslo (Norveç), Malmö (İsveç) ve Kristianstad (İsveç) şehirlerinde olacak.
Oslo’da 2 grup ve 8 takım mücadele edecek. D Grubu’nda Slovenya, Faroe Adaları, Karadağ ve İsviçre Milli takımları ana tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.
MESUT ÇEBİ SORUMLU OLACAK
THF Başkanı ve EHF Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çebi, Oslo’daki D Grubu’nda EHF’nin temsilcisi olarak organizasyondan sorumlu olacak.
Müsabakalar 15-21 Ocak tarihleri arasında oynanacak.