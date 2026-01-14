AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa sonrası aldığı kararları duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Kurul, aynı maçtan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jhon Duran'a 400 biner lira para cezası verdi.