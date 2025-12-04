Miguel Mendez Martinez'den şampiyonluk yorumu

30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin başantrenörü Miguel Mendez Martinez, ÇBK Mersin'in ilk yarıda etkili oynamasıyla finalin zor geçtiğini söyledi.

Martinez, ÇBK Mersin'i 104-77 yendikleri maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda defansımızı oturttuk. Defansta daha iyi oynadık. İlk yarıda zor atışları sayıya çevirdiler ancak ikinci yarıda şutları kaçırdılar. Hücum temposunu artırarak öz güven tazeledik." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE HER ŞEY DAHA KOLAYLAŞTI"

İlk ve ikinci devre arasında ne değiştiği sorusu üzerine Martinez, "Her zaman yüzde 100 ile oynayamazsınız. Biz de insanız. Her maç elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncular nasıl bazen basit şutları kaçırıyorsa biz de antrenörler olarak yanlış kararlar verebiliyoruz. Fakat taraftarımızın desteğiyle her şey daha kolaylaştı." yanıtını verdi.

"BİRÇOK HEDEFİMİZ VAR"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar, sezona iyi başladıklarını ve ilk kupayı alarak devam ettiklerini belirtti.

Maça kötü başlamalarına rağmen iyi tamamladıklarını vurgulayan Alperi, "Bundan sonra üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Bu hedeflerimizden biriydi ama daha birçok hedefimiz var. Umarım onları da tek tek gerçekleştireceğiz. Devre arasında bu oyunun bize yakışmadığını konuştuk. Beraber hareket etmemiz gerektiğini, birlikte olmamız gerektiğini, maçı kazanmak için birbirimize ihtiyacımız olduğunu ve en iyi versiyonumuzu sahaya yansıtmamız gerektiğini konuştuk. Öyle de yaptık. O yüzden çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.