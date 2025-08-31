Milli basketbolcular, Portekiz galibiyetini yorumladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Milli basketbolcular Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz, Arena Riga'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK HEDEFLERLE GELDİK"

Portekiz'i mağlup ettikleri için mutlu olduklarını dile getiren Onuralp, şu ifadeleri kullandı:

Bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik. Bir galibiyet daha ekledik. Herkese ihtiyaç var. Rotasyonu iyi olan ve birlikte oynayan takımlar başarıya gidiyor. Biz de şu ana kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Estonya ve Sırbistan maçları var. İki maça da çok iyi hazırlanmalıyız. İki müsabakaya da kazanmak için çıkacağız. Sırbistan ile grup birinciliği için oynayacağız. Tüm konsantrasyonumuz gruptan birinci çıkmak. Bu aşamadan sonra söz verdiğimiz ve hedeflediğimiz madalya macerasını düşünmemiz gerekiyor. Halkımızın Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Onlara sevgiler gönderiyorum.

"BEKLEDİĞİMİZDEN RAHAT BİR GALİBİYET OLDU"

Ay-yıldızlı oyuncu Furkan Korkmaz, kararlı bir şekilde oynayarak farklı galip geldiklerini belirtti.

Portekiz'in Sırbistan karşısında iyi mücadele ettiğini hatırlatan Furkan, şu şekilde konuştu:

İlk 2 maça göre çok kararlı bir şekilde sahaya çıktık. Beklediğimizden rahat bir galibiyet oldu. Bize de güzel bir dinlenme fırsatı oldu. Herkesi kullandık, herkes çok iyi iş yaptı. Grubun son maçı, final maçı olacak gibi. Sırbistan, yıllardır bir arada oynuyor. Biz de çok kararlı ve güzel bir basketbol oynuyoruz. Oynadığımız basketbolla da keyif veriyoruz. Aynı şekilde birbirimizle oynamaktan çok keyif alıyoruz. Umuyorum Sırbistan maçında da en iyi oyunumuzu oynayıp galibiyetle bitiririz.

"HİÇ KİMSEYİ KÜÇÜMSEMEMEK LAZIM"

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, Estonya maçını da kazanarak 4'te 4 yapmak istediklerini belirtti.

Müsabaka hakkında görüşlerini paylaşan Ömer Faruk, şu ifadeleri kullandı:

Maç maç gitmemiz gerekiyor. Şu an önemlisi Estonya maçı. O maçı kazanıp bir sonraki müsabakaya odaklanmak lazım. Hiç kimseyi küçümsememek gerek. Karşılaşmada Estonya seyircisinin fazla olacak olması bize yardımcı olur. Her iki taraftan da enerji alabilmek lazım.

Ömer Faruk Yurtseven, Ergin Ataman'ın Çekya maçından sonra düzenlenen basın toplantısında, esprili bir şekilde "Alperen Şengün'ü bize versinler, Panathinaikos ile Houston Rockets'ı yüzde 100 yeneriz" ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Bütçe yetmez." yanıtını verdi.