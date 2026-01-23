NBA ve Abu Dabi arasında yeni anlaşma yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Abu Dabi Kültür ve Turizm Depratmanı arasındaki iş birliğini uzattığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamada, iş birliği çerçevesinde Abu Dabi'de sezon öncesi NBA takımlarının maç yapmaya devam edeceği, pazarlama faaliyetlerinin genişletileceği ve Abu Dabi'de NBA Küresel Akademi projesinin hayata geçirileceği kaydedildi.

NBA Küresel Akademi projesiyle Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve dünyanın dört bir yanından gelen lise çağındaki öğrenci sporcular için yıl boyunca sürecek üst düzey basketbol geliştirme ve akademik programı sunulacak.

"GELECEK NESİLLERE İLHAM VERECEK"

Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı Yetkilisi Mohamed Khalifa Al Mubarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "NBA ile ortaklığımızı uzatmak, Abu Dabi’nin Orta Doğu’daki basketbolun yeni evi konumunu daha da güçlendiriyor. Gençlerimize olan bağlılığımızı pekiştiriyor, topluluğumuza ilham veriyor, ekonomiyi çeşitlendiriyor ve emirliğin küresel bir destinasyon olarak değerini yükseltiyor. Küresel Akademi'nin kurulması ülkedeki sporcular, antrenörler ve spor profesyonelleri için dünyanın en iyilerinden öğrenme yolları açarken, NBA takımlarının uzun süreli ev sahipliği yapmamız gelecek nesillere ilham verecek." ifadelerini kullandı.

"DAHA DA İLERİYE TAŞIMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

NBA Başkan Vekili ve Operasyon Direktörü Mark Tatum ise "İş birliğimiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Doğu genelinde basketbola katılımı ve taraftar kitlesini büyütmede kilit rol oynadı. Bölgeden ve dünyadan üst düzey oyuncuların gelişmesine yardımcı olacak bir NBA Küresel Akademi lansmanı da dahil olmak üzere, bu çabaları önümüzdeki yıllarda daha da ileriye taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Detayları açıklanmayan işbirliğinin 2035 yılına kadar süreceği ve 300 milyon dolardan fazla değerde olduğu basına yansıdı.

İş birliğini uzatma anlaşması, 2027 sonbaharında başlaması planlanan NBA Avrupa projesiyle ilgili çalışmaların hız kazandığı bir dönemde sağlandı.

SON 4 SEZONDUR OYNUYORLAR

NBA takımları, son 4 sezondur her yıl Abu Dabi'de maç oynadı.

2022'de Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks, 2023'te Dallas Mavericks ve Minnesota Timberwolves, 2024'te Boston Celtics ve Denver Nuggets, 2025 sezon öncesinde de New York Knicks ve Philadelphia 76ers Abu Dabi'ye gelmişti.

ABD Milli Takımı da FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.