Semih Kılıçsoy: Ben Arda Güler gibi değilim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bonservisi Beşiktaş'ta olan Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanmıştı.

İtalyan ekibinde daha fazla süre almaya başlayan milli futbolcu, Corriere dello Sport'a konuştu.

"DUYGU YÜKLÜ BİR GOL OLDU"

Semih Kılıçsoy, kendisine sorulan "27 Aralık günü Serie A'nın 17. haftasında Torino maçında attığı gol hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "İnanılmaz bir andı gerçekten benim için. Ve oldukça da duygu yüklü bir gol oldu." sözlerini kullandı.

"BANA ABİLİK YAPIYOR"

Genç forvet, takıma katılmasının altında yatan sebeplerin en başında teknik direktör Fabio Pisacane'nin kendisine sunduğu vizyon olduğunu şu sözlerle açıkladı:

Hocam ve başkanımla tanışmamdan beri her şey çok güzel gitti. Bana sundukları proje ve vaatlerin benim için uygun olacağını anlamıştım. Pisacane ile çalışmak çok keyifli bir şey. O beni anlıyor ve bana abilik yapıyor.

"SIK SIK İLETİŞİMDEYİZ"

Semih, ligde son olarak 17 Ocak'ta yendikleri Juventus maçının inanılmaz bir zafer olduğunu söyleyip, Kenan Yıldız ile olan arkadaşlığını şöyle anlattı:

Maçın ardından kendisiyle konuştum. Birbirimizle senelerdir iyi dostuz. Sık sık iletişimdeyiz.

"ARDA'YLA KIYASLANMAM MANASIZ"

20 yaşındaki oyuncu, Arda Güler ile karşılaştırılmasını yanlış bulduğunu, "Arda'yı tanıyorum. Kendisi şahane bir oyuncu ama benim onunla kıyaslanmam manasız çünkü ben benim. Kendi hedeflerim ve ideallerim için çalışmaktayım." sözleriyle ifade etti.

BEŞİKTAŞ GÜNLERİ

Semih, Beşiktaş'ta oynadığı dönem hakkında, "Takımda çok fazla değişiklik oldu. Her gelen hoca yeni bir sistem oturtmaya çalıştı. Van Bronckhorst döneminde sol kanat oynadım. O dönemde çok zorlandım ama uyum sağlayabildim." dedi.

"MİLLİ TAKIM BENİM HEDEFİM"

Semih Kılıçsoy son olarak A Milli Takım'ın A kadrosuna geri dönmek istediğini "Milli takım benim hedefim. Orada yer almak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." sözlerini kullandı.