Kenan Yıldız: Juventus'ta çok mutluyum

Kariyerini İtalyan devi Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Kenan Yıldız, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 20 yaşındaki yıldız isim, Juventus'ta mutlu olduğunu ifade etti.

"JUVENTUS'TA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Milli futbolcu, "Juventus'ta kendimi çok iyi hissediyorum, burası benim takımım. Luciano Spalletti ile aramızda özel bir bağ var. Çok iyi bir insan. Benim için çok şey yapıyor. Ben de o ve takım için her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri için, "Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"JUVENTUS'TA ÇOK MUTLUYUM"

Juventus'un yeni sözleşme imzalamak istediği 20 yaşındaki genç futbolcu, bu konuyla ilgili, "Bu konuları konuşmuyorum. Sadece sahaya ve burada yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Juventus'ta çok mutluyum ve şu anda önemli olan bu." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.