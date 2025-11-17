NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'le karşılaştı.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yapan ve maçı uzatmaya götüren milli oyuncu Alperen Şengün; 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

ALPEREN YİNE MÜTHİŞ OYNADI

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

Magic'te Franz Wagner'ın 29, Desmond Bane'in 26 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Mücadelede bitime saniyeler kala Alperen Şengün, Desmond Bane’in turnikesini blokladı.

ÖNCE BLOK, SONRA BASKET...

Top dışarı çıkınca hakemler önce Orlando lehine hükmetti, ancak Rockets’ın itirazı sonrası karar Houston’a verildi.

Buna rağmen kenardan oyuna sokulan topu Anthony Black çalarak smaca gitti ve Magic’i öne geçirdi.

Black çizgideki fırsatı kaçırınca Houston yeniden umutlandı.

Son topu pota altında değerlendiren Şengün, skoru 102-102 yaparak maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmalarda da Rockets, Magic'i 117-113 mağlup etti.