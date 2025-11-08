Nesibe Aydın, Beşiktaş'ı mağlup etti

- Nesibe Aydın, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı 90-83 yendi.
- Nesibe Aydın, ligde dördüncü galibiyetini alırken Beşiktaş, üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
- Müsabaka TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynandı ve maçın hakemleri Orkun Yurttaş, Münevver Özemre ve Enes Duran'dı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 90-83'lük skorla ev sahibi takım Nesibe Aydın oldu.
Nesibe Aydın ligde dördüncü galibiyetini aldı, Beşiktaş ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Orkun Yurttaş, Münevver Özemre, Enes Duran
Nesibe Aydın: Davis 25, Bone 10, Hatice Pelin Gülçelik 6, Green 29, Yağmur Kübra Önal 10, Büşra Akgün, Turner 7, Aysude Torcu, Melike Yalçınkaya 3
Beşiktaş: Pelin Derya Bilgiç 14, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Toure 10, Milic 12, Fasoula 23, Whitcomb 5, Meltem Yıldızhan, Okonkwo 10, Özge Özışık 3, İlayda Güner, Gizem Sezer
1. Periyot: 31-23
Devre: 44-45
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkan: 39.36 Davis (Nesibe Aydın)