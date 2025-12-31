Abone ol: Google News

Nesibe Aydın, Çanakkale Belediyespor'u yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 90-75 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 08:34
Nesibe Aydın, Çanakkale Belediyespor'u yendi
  • Nesibe Aydın, Çanakkale Belediyespor'u 90-75 mağlup etti.
  • Nesibe Aydın bu galibiyetle ligde 8. kez kazandı.
  • Çanakkale Belediyespor ise 12. mağlubiyetini aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Nesibe Aydın ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 90-75'lik skorla ev sahibi takım Nesibe Aydın oldu.

Nesibe Aydın, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini aldı. Çanakkale Belediyespor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Samet Biner, Özkan Talo, Aygün Akgül

Nesibe Aydın: Bone 23, Pelin Gülçelik 2, Şeyma Yılık 6, Turner 11, Yağmur Önal 12, Davis 17, Elif Çayır 2, Aysude Torcu 4, Derin Yaya, Melike Yalçınkaya 7, Tuğçe Gürel 6

Çanakkale Belediyespor: Saliha Mandıracı 11, Elif Emirtekin 14, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 5, Başak Altunbey 18, Sıla Kaya 14, Nisa Yalçın 6

1. Periyot: 20-19

Devre: 45-44

3. Periyot: 68-58

Eshspor Haberleri