Nesibe Aydın, Kocaeli Kadın Basketbol'u mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Kocaeli Kadın Basketbol ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 85-79'luk skorla konuk takım Nesibe Aydın oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik
Kocaeli Kadın Basketbol: Jones 8, Şuğranur Sönmez 13, Derin Yaya 6, Curry 25, Martinez 10, Zabotkaite 7, Reimer 6, İnci Güçlü 4, Yağmur Bul, Buket Ünal
Nesibe Aydın: Bone 19, Turner 23, Büşra Akgün 6, Yağmur Kübra Önal 6, Green 23, Melike Yalçınkaya 2, Hatice Gülçelik 4, Aysude Torcu 2, Elif Çayır
1. Periyot: 24-18
Devre: 52-38
3. Periyot: 72-61