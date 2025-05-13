New York Knicks, Boston Celtics karşısında seriyi 3-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına iki maçla devam edildi.
Boston Celtics'i ağırlayan New York Knicks, ikinci yarıda sergilediği skorer performansla galibiyete ulaşarak konferans finaline bir adım daha yaklaştı.
Maçı 121-113'lük skorla kazanan Knicks, seriyi 3-1 yaptı.
TATUM'UN 42 SAYISI YETMEDİ
Knicks'te Jalen Brunson 39 sayı, 12 asist, Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve Karl-Anthony Towns 23 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum'ın 42 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma ve Derrick White'ın 23 sayı 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
TIMBERWOLVES SERİYİ 3-1'E GETİRDİ
Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors'ı 117-110 yenerek seriyi 3-1'e taşıdı.
Timberwolves'ta Julius Randle 31 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Edwards 30 sayı, 5 asistle galibiyetin mimarları oldu.
Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Warriors adına Jonathan Kuminga 23, Jimmy Butler ve Draymond Green 14'er sayı kaydetti.
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